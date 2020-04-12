Giresun'da bir köy daha karantinaya alındı
Korona virüs tedbirleri kapsamında Giresun'un Alucra ilçesinde bir köy karantina altına alındı.
12.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:36
Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alucra Günügüzel köyünde tespit edilen Covid-19 nedeniyle köy karantinaya alınmıştır. Pazar günü itibariyle Alucra Belediyesi olarak köyün girişleri çıkışları bütün evler dezenfekte edilecektir. Emeği geçen belediye personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN
Kaynak: İHA
Etiketler: Suat Aybar, Giresun, Alucra, Güncel