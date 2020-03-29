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Giresun'da bir köy karantina altına alındı

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.

29.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:56
Giresun'da bir köy karantina altına alındı

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.


Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Etiketler: Giresun Valiliği, Çamoluk, 3. Sayfa

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