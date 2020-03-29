Giresun'da bir köy karantina altına alındı

Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.



Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA