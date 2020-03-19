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Giresun'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Giresun Belediyesi tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

19.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:02
Giresun'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor
Giresun Belediyesi tarafından koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kentte cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra dezenfekte işlemlerini halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklara da taşıdıklarını belirtti.
Şenlikoğlu, ekiplerin Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanı'nı deterjanlı suyla yıkadıklarını, ilaçladıklarını aktardı.
İnsanların yoğun bulunduğu alanlarda rutin yapılan kent temizliğine koronavirüs dolayısıyla daha fazla önem verdiklerini aktaran Şenlikoğlu, sürecin sorunsuz şekilde atlatılacağını vurguladı.
Şenlikoğlu, özellikle yaşlıların mümkün olduğu kadar bu dönem içerisinde dışarı çıkmayıp evlerinde kalmalarını isteyerek, Giresun halkına da hijyen kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulundu.
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür de yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını bildirdi.
Emür, kononavirüsle mücadele kapsamında yaşlıların evlerinde kalmalarını sağlama adına, günlük alışveriş ve ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Meydanı, Giresun, Güncel

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