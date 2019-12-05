Haberler » 3. Sayfa » Giresun'da cami yangını - Haberler

Giresun'da cami yangını

Giresun'un Alucra ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:19Giresun'da cami yangını
'un ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Hasan köyünde bir camide bir süre önce minber ve mihrap kısmında tadilat başladı. İddiaya göre camide çalışan ustalar ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı prizde unuttu. Bir süre sonra elektrik tesisatında ısınma nedeniyle yangın çıktı. Sabah namazı için camiye giden köy imamının yangını görüp itfaiye ekiplerine verdi. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken camide maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. - GİRESUN

İtfaiye, Giresun, Alucra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:28 AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti - Haberler
19:28 Batı Afrika açıklarında göçmen teknesi battı: En az 58 ölü - Haberler
19:26 Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı. - Haberler
19:19 İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu - Haberler
19:19 Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:17 Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
5.12.2019 19:38:01