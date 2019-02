Giresun'da Cumhur İttifakı Açıklandı

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı kapsamında 30 Büyükşehir Belediyesinin ardından görüşülen diğer illerdeki ittifaklar kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi MHP ) İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkan Adayı Hasan Yılmaz adaylıktan çekerek Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu 'nu destekleyeceğini açıkladı.MHP İl Başkanlığında ortak olarak düzenlenen toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Ertuğrul Gazi Konal, "Gurur duyduğumuz şehrimiz Giresun için büyük bir önem arz eden yerel yönetimler seçimlerine 1,5 ay gibi bir süre kalmıştır. MHP teşkilatı olarak tüm il, il ve belde teşkilatlarımızla adaylarımız yönetimlere talip olmuş ve bu idealle 3 ayı aşkındır sahada çalışmalara devam etmekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası temeli atılan milli duruş yeni kapı ruhu ile vücut bulmuş cumhur ittifakı olarak şer odaklarına bir tokat gibi inen cevap olmuştur" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin talimatı doğrultusunda Giresun Belediyesi için Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu'nu destekleyeceklerini kaydeden Konal, "Geçtiğimiz günlerde ittifak kapsamında gerekli görülen lüzum üzerine farklı şehirlerde de ittifakın gerçekleştirilmesi hususu iki parti heyetleri tarafından gözden geçirilerek karar verileceği duyurulmuştur. Bu bağlamda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Giresun Belediyesi için Cumhur İttifakı adayımızın Aytekin Şenlikoğlu olduğunu bildiri Milliyetçi Hareket Partisi il ve merkez ilçe teşkilatı olarak kendilerini destekleyeceğimizi huzurlarınızda kamuoyuna duyururum" şeklinde konuştu. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ise yaptığı konuşmasında ittifakın milletin bekası için oluşturulduğunu ifade etti. Tatlı, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı kararı alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öngörüsü ile devletimizin ve milletimizin bekası için bir birliktelik oluşturulmuştur. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet diyerek çıkılan bu yolda tüm Türkiye 'de olduğu gibi Cumhur İttifakı birlikteliği güzel bir örneğini de Giresun'da yaşatacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.Adaylıktan çekilen Hasan Yılmaz ise Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu'nu destekleyeceğini kaydederek, "Genel Başkanımız bilge lider Devlet Bahçeli'nin beni Giresun Belediye Başkan adayı göstermesiyle çalışmaya başladık. Hemen hemen Giresun'un her tarafını dolaştım bilge lider Devlet Bahçeli'nin emri doğrultusunda adaylıktan çekilip AK Parti Giresun Belediye Başkanı adayı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte kalan 45 günü sokak sokak dolaşmaya ve bu ittifakın Giresun Belediyesini alana kadar süreceğini sizlere söz veriyorum" dedi.AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı Aytekin Şenlikoğlu, Hasan Yılmaz'ın kontenjandan 1. sırada listeye girdiğini kaydederek, "Bu ittifak şehrimizin geleceğidir. Problemlere çözümü beraberce güç birliği ile vereceğimiz cevapların şu anda çıkış noktasındayız. Giresun bunu bekliyordu, tabanda bu sesi hissediyorduk her gittiğimiz yerde bize bunlar soruluyordu ve tabanın beklentisini genel başkanlarımız karar alarak bizlere sunmuş oldular. Bizde bunun gereği olarak inşallah sahalarda bundan sonra arkadaşlarımızla beraber ve Hasan Yılmaz ile beraber listemizde kontenjandan 1. sırasında yer aldı beraberiz artık. Bundan sonra seçime odaklıyız ama seçimden sonrada güç birliği ile Giresun'da çözülmeyen problem yok ve Giresun inşallah Karadeniz 'in parlayan yıldızı olacak" şeklinde konuştu. - GİRESUN