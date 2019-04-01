Giresun'da, 'Cumhur İttifakı'nın Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kazandı

GİRESUN Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu
seçildi. CHP
, sonuçlara itiraz etti. Giresun
'da yarış, 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı ve mevcut belediye başkanı Kerim Aksu
ile 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Aytekin Şenlikoğlu arasında geçti. Kentte, gece boyu sonuçlar belirsizliğini korurken, seçimi kazandığını öne süren her iki ittifakın destekçileri, aynı cadde üzerinde, 30 metre arayla kutlama yaptı. Polis
ekipleri ise iki partinin seçmenleri arasında güvenlik önlemleri aldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu, belediye başkanı oldu.
280 OY FARKLA KAZANDI
İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçildi. Şenlikoğlu, 30 bin 306 oy alırken, Aksu 30 bin 26 oyda kaldı. CHP, sonuçlara itiraz etti. İl Seçim Kurulu, yapılan itirazla ilgili kararını açıklayacak.
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU KİMDİR?
Giresun'da, 1972 yılında dünyaya gelen ve burada yaşamını sürdüren Aytekin Şenlikoğlu, ilkokul ve ortaokul eğitimini Merkez
Abacıbükü İlkokulu'nda, lise eğitmini ise İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Şenlikoğlu, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nden mezun oldu. Şenlikoğlu, 2002 yılından itibaren kurucusu olduğu AK Parti
Giresun İl Teşkilatı'nda; il yönetim kurulu üyeliği, il başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanlığı ve 2 dönem il başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Aytekin Şenlikoğlu, 1997 yılından itibaren serbest avukatlığa devam ediyor.
- Giresun
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Kaynak: DHA