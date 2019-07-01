Giresun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 Temmuzve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü kutlamaları'da Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle gerçekleşti.Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Giresun Liman Başkanı Mahmut Kuru, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye Limanları ve Sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin, Türk vatandaşları ile Türk Bayrağı taşıyan gemilerle yapılamaya başlanılarak yaklaşık 360 yıldır süre gelen yabancılara verilen imtiyazların sona erdiğini hatırlattı.Liman Başkanı Kuru, "Kabotaj Kanunu ile bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmiş ve Türk denizciliğimizin gelişmesi için bir dönüm noktası olmuştur. Son yıllardaki kazanımlarımıza baktığımızda; Giresun Limanımız ülkemizin önemli limanları arasına girmiş olup faaliyetleri her geçen gün artmaktadır. Balıkçılarımıza Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı eğitim ve sınavı yapılarak, balıkçı gemilerimizin ihtiyacı karşılanmıştır.sektöründe Giresunlu balıkçılarımız ile övünç duyuyoruz. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir. Giresun ilimizde denizcilik eğitiminde var olup yakın gelecekte Türkiye denizciliğinde Giresunlu kaptan ve makinistlerimiz etkin bir şekilde görev alacaktır. Başkanlığımız tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 'Hedef Bir Milyon Amatör Denizci Projesi' kapsamında bugüne kadar Giresunlu vatandaşlarımıza Amatör Denizci eğitimi verilmiş ve 5 bin 250 kişi belgelendirilmiştir. Aynı zamanda denizde canlı kalma, deniz çevresinin korunması ve denizde boğulmalara karşı vatandaşlarımıza eğitim verilmektedir" dedi.Konuşmanın ardından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında daha önce düzenlenen yüzme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri, Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğulu, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay B.tarafından verildi. - GİRESUN