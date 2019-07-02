02.07.2019 15:17
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Giresun'da denizde kaybolan öğretmen aranıyor

Giresun

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

Giresun 'un Tirebolu ilçesinde denizde kaybolan müzik öğretmeni Selim Balcı 'yı arama çalışmaları sürüyor.
Beygirkumu Plajı'nda serinlemek için girdiği denizde kaybolan 36 yaşındaki Balcı'nın bulunması amacıyla Sahil Güvenlik, AFAD, JAK, Ordu Deniz Polisi ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri faaliyetlerine devam etti.
Çalışmaların dördüncü gününde 26 dalgıç, plaj ve farklı bölgelerde denizde arama yaptı.
Kayıp öğretmenin bulunamaması durumunda çalışmaların yarın da süreceği öğrenildi.
Beygirkumu Plajı'nda, Selim Balcı ile arkadaşı Kenan Samet Çilingir (29), 29 Haziran'da serinlemek için denize girmiş, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlardan Çilingir çevredekiler tarafından kurtarılırken, Balcı'ya ulaşılamamıştı.
Çilingir, 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, Balcı'yı bulmak için ekiplerce çalışma başlatılmıştı.
Kaynak: AA
Tirebolu , Giresun , Balcı , Güncel

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