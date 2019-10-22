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Giresun'da dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı

Giresun'un Görele ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.

22.10.2019 16:44Giresun'da dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı
Giresun'un Görele ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçede etkili olan şiddetli yağış sonucu merkezden geçen Çanakçı Deresi'nin de debisi yükseldi.
Derenin üzerinden geçen Görele köprüsü altındaki toprak birikintisinde mahsur kalmış ve suyun akışından dolayı hareket edemeyen sokak köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Beline bağladığı halatla suyu geçen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, köpeğe ulaştı.
Boynuna geçirilen özel alet yardımıyla dereden çıkarılan köpek, tedavisi için Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine götürüldü.

Giresun, Çanakçı, İtfaiye, Görele, Güncel

Kaynak: AA

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