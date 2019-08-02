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Giresun'da dereler balıklandırılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü tarafından Giresun'da derelere doğal alabalık popülasyonlarının artırılması amacıyla yavru alabalık bırakıldı.

02.08.2019 12:00 Giresun'da dereler balıklandırılıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü tarafından Giresun'da derelere doğal alabalık popülasyonlarının artırılması amacıyla yavru alabalık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü tarafından derelere yavru alabalık bırakılıyor. Köy-orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının artırılması amacıyla hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında Bulancak ilçesinde Pazarsuyu ve Giresun'da Batlama derelerine balık salımı gerçekleştirildi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan DKMP Giresun Şube Müdürü Ertan Kutuban ve vatandaşlar katıldı.

Milli Parklar'dan edinilen bilgilere göre; " Geçen yıllarda Giresun'un Görele'de bulunan Çavuşlu deresine, Alucra'da Yeşilyurt ve Giresun merkezde Aksu derelerine ve Ezeltere derelerinin kaynaklarına doğal alabalık yavrusu yerleştirildi. Son olarak ise Pazarsuyu ve Giresun'da Batlama derelerine salım gerçekleştirildiği alabalık salımlarının devam edeceği ifade edildi. - GİRESUN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

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