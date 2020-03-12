Giresun'da derenin taşması sonucu kapanan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Giresun'un Bulancak ilçesinde derenin taşması sonucu kapanan Kovanlık kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
12.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:04
Giresun 'un Bulancak ilçesinde derenin taşması sonucu kapanan Kovanlık kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
İlçeye bağlı Alibey köyünden geçen ve 10 Mart'ta yağış sebebiyle taşan Pazarsuyu Deresi'nin debisi normale döndü.
Karayolları ekipleri, derenin taşmasının ardından güvenlik amacıyla kapatılan Bulancak-Kovanlık kara yolunda çalışma gerçekleştirdi.
Yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
İlçeye bağlı Alibey köyünden geçen ve 10 Mart'ta yağış sebebiyle taşan Pazarsuyu Deresi'nin debisi normale döndü.
Karayolları ekipleri, derenin taşmasının ardından güvenlik amacıyla kapatılan Bulancak-Kovanlık kara yolunda çalışma gerçekleştirdi.
Yolda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Kaynak: AA
Manşet
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