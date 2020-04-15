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Giresun'da din görevlileri sokak hayvanları can dostu oluyor

Giresun'da, din görevlilerinin sokak hayvanlarının mama, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattığı bildirildi.

15.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:36
Giresun'da din görevlileri sokak hayvanları can dostu oluyor
Giresun 'da, din görevlilerinin sokak hayvanlarının mama, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma başlattığı bildirildi.
Giresun Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi nedeniyle sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk yaşadıkları belirtildi.
Açıklamada, din görevlilerinin, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara mama, yiyecek ve su bıraktıkları ifade edildi.
Öte yandan, Görele İlçe Müftülüğü tarafından "Dağıttığımız bir lokma ile vatandaşlarımızın evine misafir olalım" kampanyası kapsamında vatandaşlara ekmek dağıtıldı.
Müftü İhsan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle anlaşma sağladıkları 5 fırın vasıtasıyla vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırdıklarını ifade etti.
Öz, bu vesile ile vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, "Yine yaklaşan ramazan ayında toplu davetlerin yapılamayacağı düşüncesiyle bu gibi faaliyetlerle diğer hayırsever vatandaşlara örnek olmak istedik. Allah, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim tez zamanda hepimizi şu virüs belasından kurtarsın." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Güncel
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