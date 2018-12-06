Giresun'da Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları

06 Aralık 2018 Perşembe 14:03



06 Aralık 2018 Perşembe 14:03

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Teyyaredüzü, Güre, Erikliman ve Gaziler mahallerinde doğal gaz altyapı çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu mahallelere doğal gaz arzını sağlayacak orta basınç dağıtım hattının Batlama deresinden geçişinin planlandığını belirtti.Ekiplerin derede çalışmalarına devam ettiğini aktaran Aksu, açıklamasında şunlara yer verdi:"Doğal gazın yükünü omuzlarımıza aldık. Yeni yaptığımız bütün yollar tahrip oldu, bu yolları yeniden yapacağız. Merkezde toplam 50 bin hanenin 42 binine doğal gaz ulaşımını sağladık. Teyyaredüzü, Güre, Erikliman ve Gaziler mahallesine en kısa sürede doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz."Aksu ayrıca, doğal gazın geçtiği bozulan ve tahrip olan yollarda da asfaltlama ve onarım çalışmalarının da devam ettiğini de bildirdi.