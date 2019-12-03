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Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı

Giresun Üniversitesinde düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.

03.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:18Giresun'da düzenlenen hamsi şenliğinde 500 kilogram balık dağıtıldı
Üniversitesinde düzenlenen "Hamsi Şenliği"nde katılımcılara 500 kilogram hamsi ikram edildi.
yerleşkesindeki şenlikte, davetliler ve öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 500 kilogram hamsi ile ekmek ve helva dağıtıldı.
Prof. Dr. Yılmaz Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen şenliğin bu yıl 14'üncüsünün düzenlendiğini söyledi.
Akademik, idari personel ile öğrenciler arasında kaynaşmayı hedeflediklerine işaret eden Can, etkinliğin aynı zamanda üniversite ile şehrin bütünleşmesine vesile olduğunu kaydetti.
Şenliğe, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de katıldı.

Yılmaz Can, Giresun, Rektör, Güre, Güncel

Kaynak: AA

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