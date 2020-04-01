Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Giresun'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi

Giresun'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.

01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Giresun'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Giresun 'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi.
Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından eczanelerin 09.30 ila 17.30 saatleri arasında faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı.
Giresun Belediyesi tarafından yapılan anonslarla da koronavirüsün yayılma riskine karşı alınacak kişisel tedbirler ve sosyal mesafenin korunmasının toplum sağlığı için çok önemli bir etken olduğu, bu nedenle de vatandaşların mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.
Vali Sarıfakıoğulları çağrı merkezinde inceleme yaptı
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın Giresun İl Jandarma Komutanlığı çağrı merkezinde incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, Sarıfakıoğulları'nın, "Vefa Sosyal Destek Gurubu"na telefonla yapılan başvurulara verilen cevapları yerinde denetlediği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Giresun'da eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Haberler
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: Suşehri'nde otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı (2) - Yeniden - Haber 10:39: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Haber 10:39: Eğirdir, GES'ine kavuşuyor - Haber 10:39: Salgın döneminde akciğer kanseri hastaları mutlaka desteklenmeli - Haber 10:38: 23 bin 917 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber