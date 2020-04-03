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Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede "Biz de Varız" dedi

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlediği bağış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda kolisi topladı.

03.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:59
Giresun'da eğitim camiası Kovid-19 ile mücadelede
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, düzenlediği bağış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda kolisi topladı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) tarafından, Giresun Valiliği'nin onayı ile oluşturulan Kovid-19 İl MEM Vefa Komisyonu, Vali Harun Sarıfakıoğulları himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu öncülüğünde, Giresun maarif ordusu tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında, Merkez ilçede bulunan okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 743 gıda malzemesi kolisi topladı. Toplanan gıda kolileri Giresun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Yılmaz'a teslim edildi.

Vali Sarıfakıoğulları, yardım kolilerinin teslimi sırasında yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz zor süreci Allah'ın izniyle, birlik ve beraberlik içerisinde, resmi makamlarca alınan kararlara uyarak hep birlikte atlatacağız. Alınan önlemlerin vatandaşlarımızın sağlığı için olduğunun bilinciyle hareket edilmesi ve mutlaka uyulması ve de titizlikle uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte, bugün burada görüldüğü gibi birlik ve beraberlikle, el ele vererek, desteğe muhtaç Giresunlu hemşehrilerimizi de yalnız bırakmayacağız" dedi.

Yardım çağrısının eğitim camiasında hızlı bir şekilde karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kampanya destek veren tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlikle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini söyledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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