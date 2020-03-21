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Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, inşaatı son aşamaya gelen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi için gerekli olan sağlık personeli temini planlamasının yapıldığını bildirdi.

21.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
Giresun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, inşaatı son aşamaya gelen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi için gerekli olan sağlık personeli temini planlamasının yapıldığını bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun'da sağlık alanında standartları yükseltmek adına çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Hastanede 381 sağlık personelinin istihdam edilmesinin planlandığını aktaran Öztürk, işçi alımının ilgili yönetmeliğe göre noter kurasıyla, sözleşmeli sağlık personeli alımının ise KPSS puanı esas alınarak yapılacağını vurguladı.
Öztürk, Giresun'da ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması için sağlık yatırımlarını arttırmaya, sağlık personeli ve doktor kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkati çekti.
Yeni tip koronavirüs salgınına karşı ulusal bir mücadele verildiğinin de altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:
"Devletimiz koronavirüs vakasına karşı tüm önlemleri almaya, mevcut önlemleri ise geliştirip yaygınlaştırmaya devam etmektedir. İlimizde Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni en kısa sürede tam donanımlı olarak hizmete sunmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Bizim için insan sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Sağlık alanındaki çalışmaların takipçisiyiz. Hemşehrilerimizden beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermeleridir. Alınan tedbirlerle süreci en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu süreçten birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, uyarıları ciddiye alarak daha güçlü çıkacağımıza eminim."
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Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Giresun, Sağlık

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