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Giresun'da, eğitim ve araştırma hastanesinin inşaatı tamamlandı

Giresun'da eğitim ve araştırma hastanesinin inşaatının tamamlandığı ve geçici kabulünün yapıldığı bildirildi.

Giresun'da, eğitim ve araştırma hastanesinin inşaatı tamamlandı
30.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:28
Giresun'da eğitim ve araştırma hastanesinin inşaatının tamamlandığı ve geçici kabulünün yapıldığı bildirildi.
Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve 31 Ocak 2017'de yer teslimi yapılan hastane inşaatının tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, aralık ayında da geçici kabul işlemleri başlayan hastane binasının, 28 Nisan'da geçici kabulünün onaylandığı ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne sunulduğu kaydedildi.
Hastanede 177 tek ve çift kişilik oda, 78 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesinin yanı sıra 108 poliklinik odası, 16 ameliyathane ve 34 yataklı diyaliz merkezi bulunduğu aktarılan açıklamada, yine çeşitli sağlık birimlerinin yanı sıra Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin de yer aldığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Güncel, Haber

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