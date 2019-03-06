Giresun'da Elektrik Kesintisi

Giresun
'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ
'nin (TEİAŞ) gerçekleştireceği çalışma nedeniyle merkez ile dört ilçenin tamamında 10 Mart Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Çoruh EDAŞ İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü 08.00 ila 16.00 saatleri arasında TEİAŞ tarafından çalışma yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, Giresun merkez, Bulancak
, Piraziz
, Keşap
ve Dereli
ilçelerinin tamamında 8 saat süreyle elektrik kesinti uygulanacağı kaydedildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Giresun, Güncel
Kaynak: AA