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Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkekler tarafından hazırlanan kahveler kadınlara ikram edildi.

08.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:22
Giresun'da erkeklerin hazırladıkları kahveler kadınlara ikram edildi
Giresun 'un Tirebolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında erkekler tarafından hazırlanan kahveler kadınlara ikram edildi.
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Muhtarlığı tarafından "Erkekler Kahve Yapıyor" etkinliği düzenlendi. Tarihi mahallede oluşturulan alanda erkekler tarafından hazırlanan kahveler, etkinliğe katılan kadınlara ikram edildi.
Mahalle Muhtarı Osman Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği geçen sene de düzenlediklerini belirterek, "Türk kahvesinin sosyal ilişkilerdeki rolü büyüktür. Kadınlarımızın bir çok konuda ilçemizin kalkınması, kültürümüzün geleceğe taşınması anlamında büyük emekleri olmuştur. Bizlerde bundan dolayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde onlara kahve yaparak minnettarlığımızı sunmayı amaçladık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tirebolu, Giresun, Güncel
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