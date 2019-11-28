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Giresun'da etkili yağış

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.

28.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:11
'un ilçesine bağlı beldesinde dün gece etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına ve taşkınlara neden oldu Sabah saatlerinde belde merkezinden suların çekilmesi ile temizleme çalışmaları başlatıldı.
Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş sosyal medya hesabından yaşanan şiddetli yağış ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün gece özellikle Görele-Çavuşlu istikametinde meydana gelen aşırı yağış sonucu, Çavuşlu Beldemiz ve Aralıkoz, Çatak, Yalıköy ve Eserli gibi bazı sahil köylerimizde heyelan ve su baskını olayları meydana geldi. Gerekli tespitleri yaptık, yol açma ve temizleme çalışmaları başladı" ifadelerini kullandı.
(Bekir Öztürk/İHA)
Giresun'da etkili yağış

Giresun, Çavuşlu, Görele, Güncel

Kaynak: İHA


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