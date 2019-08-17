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Giresun'da ev ve ahır yangını

Giresun'un Alucra ilçesinde ahır yandı, iki evde ise hasar oluştu.

17.08.2019 15:47 Giresun'da ev ve ahır yangını
Giresun'un Alucra ilçesinde ahır yandı, iki evde ise hasar oluştu.
İlçeye bağlı Boyluca köyünün Şıhlı mevkisinde Cemal Horasan'ın bahçesindeki saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın önce ahıra oradan da Dursun Ali ile İsmail Horasan'a ait evlere sıçradı.
Yangın, Alucra, Şebinkarahisar ve Çamoluk Belediyesi itfaiye ekipleri ile Şebinkarahisar Orman İşletme Şefliği arazözünün müdahalesi ile söndürüldü.
Ahırın kullanılamaz hale geldiği iki evde ise maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Giresun, Alucra, Güncel

Kaynak: AA

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