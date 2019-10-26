Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde, bir evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

HIZLA BÜYÜYEN YANGIN TÜM EVİ SARDI

Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıcak Mahallesi'nde Ahmet Çil'e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.