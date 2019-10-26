Haberler » Güncel » Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi

Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi

Giresun'da bir evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen ve tüm evi saran yangında, evde bulunan iki kişi hayatını kaybetti.

26.10.2019 23:40Giresun'da yıldırım düşen ev yandı: 2 kişi yanarak can verdi

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde, bir evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

HIZLA BÜYÜYEN YANGIN TÜM EVİ SARDI

Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıcak Mahallesi'nde Ahmet Çil'e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.


Ahmet Çil, Yağlıdere, Giresun, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:15 - Resulayn'da SMO Askerleri Ortodoks Kilise'sinin Güvenliğini Sağlıyor
00:56 Meke Gölü'nde büyük oranda su çekildi
00:47 - Resulayn'a Askeri Takviye
00:35 3. Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali
00:32 Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı
00:30 Almanya'da, 'eğitime katkı' gecesi
00:27 Mardin kamışlı'ya gelen abd konvoyu görüntülendi
27.10.2019 01:30:07