Haberler » Güncel » Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü.

14.10.2019 08:17
GİRESUN'da bir fındık fabrikası gece çıkan yangında hasar gördü. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, gece yarısı Giresun Organize Sanayi bölgesinde bir fındık fabrikasında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen ve içinde yüklü miktarda fındık olan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmaları sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:48 Tel Abyad'da 6 yıl aradan sonra ezan okundu
08:47 Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi
08:46 Cinayet Süsü, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırl
08:40 Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
08:17 Giresun'da fındık fabrikası yangında hasar gördü
05:48 Başkentte kaza yapan otomobil iş yerine girdi
05:41 Otomobil, kozmetik dükkanına daldı: 1 yaralı
14.10.2019 08:53:32