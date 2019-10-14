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Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu

GİRESUN'daki fındık fabrikasında dün gece çıkan yangında hasar oluşurken, soğutma çalışması sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

14.10.2019 09:42Giresun'da fındık fabrikasındaki yangın korkuttu

GİRESUN'daki fındık fabrikasında dün gece çıkan yangında hasar oluşurken, soğutma çalışması sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Giresun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında, dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçinde fındık olan fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Giresun Belediyesi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren soğutma çalışmalarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Hasarın meydana geldiği yangında, soğutma çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 1 kişiye, 112 Acil ambulansında sağlık görevlileri müdahale etti. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Giresun, Güncel

Kaynak: DHA

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