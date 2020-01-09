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Giresun'da fındık fiyatı 20 lirayı gördü

Giresun'da serbest piyasada bir kilogram fındığın fiyatı 20 liraya yükseldi.

09.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:16Giresun'da fındık fiyatı 20 lirayı gördü
'da serbest piyasada bir kilogram fındığın fiyatı 20 liraya yükseldi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara fındık indirilmediğini, bu nedenle fındık ihtiyacının karşılanamadığını söyledi.
Arz talep dengesine bağlı olarak pazarda fiyatın yükselişte olduğunu belirten Bölük, fındık fiyatının bugün 20 lirayı gördüğünü ifade etti.
Bölük, gelecek dönemle ilgili şimdiden değerlendirme yapmanın doğru olmadığına işaret etti.
Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) deposundaki fındığın değer kazandığına dikkati çeken Bölük, "Ofisin bu ürünü nasıl değerlendireceği önemli. Sektörün ihtiyacının karşılanması açısından TMO'nun satış kararı bekleniyor." dedi.
Bölük, TMO'nun deposundaki ürünü piyasaya sürme noktasında aceleci davranmamasını istedi.

fındık fiyatları, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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