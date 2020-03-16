Giresun'da fındık üreticilerine zirai don uyarısı
Fındık Araştırma Enstitüsü, fındık üreticilerini zirai dona karşı uyardı.
16.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:48
Fındık Araştırma Enstitüsü, fındık üreticilerini zirai dona karşı uyardı.
Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, özellikle iç kesimlerde zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Bitkileri dondan korumak için pek çok yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak bunlar çoğunlukla yüksek maliyetli yatırımlardır. Dumanlama ve ısıtma yöntemleri ise koruyucu etkisi daha az olsa da ucuz ve kolay yöntemlerdir. Bu sebeple bahçenin muhtelif yerlerinde ateş veya lastik yakarak ısıtma ve dumanlama sağlamak fındığı dondan korumak için bir nebze de olsa etkili olacaktır."
Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren 250 rakım ve üstü bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Meteorolojiden iç kesimler için zirai don uyarısı yapıldığını anımsatan Şahin, "Fındık bahçeleri risk altında. Endişeli bekleyiş içerisindeyiz. Çiftçilerimizden bahçelerinde ateş yakarak dumanlama yapmalarını istiyoruz. Böylelikle don riski en aza indirilebilir." dedi.
Şahin, tarım sigortası yaptıranların ürünlerini güvence altına aldıklarına işaret ederek, olumsuz bir durumda mağduriyet yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.
Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, özellikle iç kesimlerde zirai don riski bulunduğu belirtildi.
Bitkileri dondan korumak için pek çok yöntem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ancak bunlar çoğunlukla yüksek maliyetli yatırımlardır. Dumanlama ve ısıtma yöntemleri ise koruyucu etkisi daha az olsa da ucuz ve kolay yöntemlerdir. Bu sebeple bahçenin muhtelif yerlerinde ateş veya lastik yakarak ısıtma ve dumanlama sağlamak fındığı dondan korumak için bir nebze de olsa etkili olacaktır."
Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren 250 rakım ve üstü bölgelerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Meteorolojiden iç kesimler için zirai don uyarısı yapıldığını anımsatan Şahin, "Fındık bahçeleri risk altında. Endişeli bekleyiş içerisindeyiz. Çiftçilerimizden bahçelerinde ateş yakarak dumanlama yapmalarını istiyoruz. Böylelikle don riski en aza indirilebilir." dedi.
Şahin, tarım sigortası yaptıranların ürünlerini güvence altına aldıklarına işaret ederek, olumsuz bir durumda mağduriyet yaşamayacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Fındık Araştırma Enstitüsü, Giresun, Ekonomi
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