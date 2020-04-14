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Giresun'da fındıkta kahverengi kokarcaya karşı feromon tuzaklar kurulacak

Giresun'da fındıkta kahverengi kokarcanın verebileceği zararı önlemek amacıyla 100 feromon tuzak il genelindeki bahçelere yerleştirilecek.

14.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:50
Giresun'da fındıkta kahverengi kokarcaya karşı feromon tuzaklar kurulacak
Giresun 'da fındıkta kahverengi kokarcanın verebileceği zararı önlemek amacıyla 100 feromon tuzak il genelindeki bahçelere yerleştirilecek.
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındıkta kahverengi kokarcayla mücadele konusunda üç yıldır çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Kahverengi kokarcanın yayılma hızının devam ettiğini belirten Bölük, fındığa bulaşmadan bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.
Bölük, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Talep doğrultusunda 100 feromon tuzak alarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim ettik. İlerleyen dönemde arazide tuzakları kurmaya başlayacaklar. Bu tuzakların içerisinde özel kokulu maddeler oluyor, böcek içeri girince bir daha çıkamıyor, bu sistemde çalışan bir yapı. Bu şimdilik bir çözüm olabilir ama asıl çözüm samuray arıdır. Çünkü samuray arılar kahverengi kokarcanın larvalarını yiyerek besleniyor. Böceğin üremesini önlüyor."
Arının biyolojik olarak üretilip sahaya bırakılması için gerekli değerlendirmelerin sürdüğünü aktaran Bölük, "Bu tabii Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesinde olan bir şey. Onlar bu işi yönetiyorlar. İlerleyen dönemde ne sonuç vereceğini göreceğiz. Kahverengi kokarca sorununun bitkiye zarar vermeden çözülmesini umuyoruz." diye konuştu.
Hamza Bölük, bir süre önce video konferans yoluyla yapılan TOBB Tarım Kurulu toplantısında da kahverengi kokarca konusunu görüştüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Giresun, Ekonomi
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