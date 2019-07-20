Giresun'da "Geçmişten Günümüze Spor" etkinliği

Giresun
Belediyesince "Geçmişten Günümüze Spor
" etkinliği düzenlendi.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bir restoranda organize edilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Giresun için sporun ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu söyledi.
"Giresun'da spora ve sporcuya belediye olarak nasıl katkı veririz? Sporun birleştirici ruhunu, kültüre ve insana katkısını daha çok nasıl kazandırabiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını belirten Şenlikoğlu, bu amaçla çeşitli faaliyetlerde bulunacaklarını ifade etti.
Şenlikoğlu, Giresun'un spor kültürüne sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Günümüzün en büyük sıkıntılarından biri de gençlerin spor yerine teknolojiyi tercih etmeleri. Bu şehirde spor, sokak aralarında futbol oynayarak, denizde yüzerek ya da kumsalda top oynayarak başlıyordu ama ne yazık ki bu şekildeki spor kültürü artık birçok yerde olduğu gibi Giresun'da da kaybolmaya başladı. Spor organizasyonlarımızla spora, spor kültürüne katkı vermeye çalışıyoruz."
Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adı altında amatör olarak gençlere yönelik okul oluşturulması için çalışmalara başlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Etkinlikte, Giresun'da spora katkı sağlayan eski futbolculara, basketbolculara, yöneticilere, gazetecilere ve engelli sporculara plaket verildi.