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Giresun'da göreve başlamak üzere 679 sağlık personeli atandı

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığınca Giresun'a tahsis edilen 679 sağlık personelinin atamasının gerçekleştiğini ve yerleştirme işlemlerinin başladığını bildirdi.

09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:52
Giresun'da göreve başlamak üzere 679 sağlık personeli atandı
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Sağlık Bakanlığınca Giresun'a tahsis edilen 679 sağlık personelinin atamasının gerçekleştiğini ve yerleştirme işlemlerinin başladığını bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun için 387 sözleşmeli sağlık personeli kadrosuna ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemi yapıldığını belirtti.
Sürekli işçi sınıfındaki sağlık personeli kadrosuna ise İŞKUR tarafından 292 yerleştirme işlemi gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, "Bu kapsamda ilimize toplam 679 sağlık personelinin ataması yapılmıştır. Atanan sağlık personelinin göreve başlamaları ivedilikle sağlanmakta olup önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.
Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda ataması yapılan sağlık personelinin birçoğu Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevlendirilecek. Bir kısım personel ise il genelinde ihtiyacı olan diğer hastanelerde görevlendirilecek. İlimizde pandemi ile mücadele tam donanımlı olarak gerçekleştirilmektedir. Atamaları gerçekleşen sağlık personeli mücadelemize güç katacaktır."
Öztürk, inşaatı son aşamaya gelen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tıbbi cihaz ve donanım, oda ile büro mefruşatı alımı için de sürecin hızlandırıldığının altını çizerek, "Gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda sürdürülmektedir. Çok yakın bir tarihte hizmete girmesini planladığımız yeni hastanemizle vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Bizim için insan sağlığı her şeyden önce gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cemal Öztürk, Milletvekili, AK Parti, Giresun, Güncel
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