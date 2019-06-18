Giresun'da, Halk Eğitim Merkezlerinin sergileri açıldı

Giresun
ve Görele
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince hazırlanan yıl sonu sergileri düzenlendi.Atatürk Meydanı
'nda gerçekleştirilen sergide konuşan Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun
, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiğini söyledi.
Uzun, bu eğitim öğretim yılında bin 69 kurs açtıklarını ve buradan 20 bin 956 kursiyerin yararlandığını belirtti.
Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Görele ilçesindeki sergi açılışı ise Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.
Merkez müdürü Serdar Gök
, burada yaptığı konuşmada, toplam 529 kurs açtığını ve bu kurslardan 7 bin 286 kursiyerlerin faydalandığını ifade etti.
Gök, kursiyerlerin hem meslek sahibi olmalarını, hem de aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağladıklarını kaydetti.
Görele Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş ise Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların ilçe ekonomisine ciddi katkı sağladığını belirterek, "Görele'de kadınlarımız tarafından yapılan ürünler gerçekten şahane ötesi. Bizim burası artık küçük bir atölyeler değil de, fabrikaya dönüşüyor." dedi.
Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.