Giresun'da "Hamsi Şenliği"

Giresun
Üniversitesinde "Hamsi Şenliği" düzenlendi. Güre
yerleşkesinde gerçekleştirilen şenliğe, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Serkan
Soylu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Şenlikte davetliler, görevliler ve öğrencilere, ızgaralarda pişirilen 400 kilogram hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.
Prof. Dr. Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen şenliğin bu yıl 13'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.
Öğrencilerin şenliğe büyük ilgi gösterdiğini belirten Soylu, "Üniversitemizin kuruluşundan bu yana şenliğimizi sürdürüyoruz. Bugün öğrencilerimize 400 kilogram hamsi ikram ediyoruz. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:49