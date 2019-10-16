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Giresun'da hamsinin kilogramı 5 liradan satılıyor

Giresun'da, balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramı 5 liradan satılıyor.

16.10.2019 13:12Giresun'da hamsinin kilogramı 5 liradan satılıyor
Giresun'da, balıkçı tezgah ve manavlarında hamsinin kilogramı 5 liradan satılıyor.
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylül ayında başlayan sezonda bugünlerde hamsi avcılığının bol miktarda gerçekleştirildiğini söyledi.
Avcılıkta gözlenen artışın tezgahlardaki fiyata olumlu yansıdığını ifade eden Arslan, "Bugün Giresun'da tezgahlarda hamsi fiyatı 5 lirayı gördü." dedi.
Arslan, erken başlayan sezonun erken kapanabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar eylül ayında hamsiye yöneldi. Balıkta sezon erken açıldı. Şu anda da bol miktarda avcılık gerçekleştiriliyor ancak bu sürecin böyle devam etmeyeceği yönünde beklentimiz var. Erken açılan sezonun, zamanından önce tamamlanacak gibi. Geçtiğimiz yıllarda da aralık ayında avcılık sona ermişti."

Piraziz, Giresun, Ekonomi

Kaynak: AA

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