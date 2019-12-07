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Giresun'da hastaneden kaçan hükümlü Ordu'da yakalandı

Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü Ordu'da yakalandı.

07.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:06Giresun'da hastaneden kaçan hükümlü Ordu'da yakalandı
'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü 'da yakalandı.
"Kasten öldürme" suçundan hüküm giyen ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutulan Ömer Bayar (50), dün akşam saatlerinde rahatsızlandı ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine götürüldü.
Buradan firar eden hükümlünün Ordu'ya gidebileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bayar'ın Altınordu ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Bayar'ı yakaladı.
Ömer Bayar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Giresun, Espiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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