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Giresun'da hayvan hastanesi açıldı

Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, Giresun Hayvan Hastanesi açıldı.

10.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:42Giresun'da hayvan hastanesi açıldı
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, Giresun Hayvan Hastanesi açıldı.
Birlik Başkanı Talat Çetiner, Mahallesi'ndeki hastanenin açılışında yaptığı konuşmada, 2007 yılında kurulan birliğin 13 yıldır üreticilere hizmet verdiğini söyledi.
Her canlının yaşama hakkı olduğunu belirten Çetiner, hayvan hakkına saygı duymanın, insanlığın en temel gereksinimlerinden biri olduğunu vurguladı.
Çetiner, hayvan hastanesinde verilecek hizmetlere ilişkin, şu bilgileri paylaştı:
"Giresun Hayvan Hastanemizde iki muayene odası, ameliyathane, doğum, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, karantina birimi, dijital röntgen, ultrasonografi, ameliyat öncesi ve sonrası bakım, kedi, köpek bakım ünitesi, hayvan yıkama odası, pet otel, pet hizmet aracı bulunuyor. Bölgemizin en kapsamlı hayvan hastanesini açıp üreticilerimize ve bölgemize hizmet vermekten onur duyarız."
Hayvan hastanesinin bölgeye fayda sağlayacağına dikkati çeken Çetiner, aynı zamanda komşu illerden gelecek taleplere de cevap verileceğini kaydetti.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı duanın ardından kurdele keserek hastanenin açılışını yaptı.

Giresun, Aksu, Güncel

Kaynak: AA

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