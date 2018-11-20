Giresun'da Huzur Toplantısı

Giresun Emniyet Müdürlüğü
tarafından muhtarların katılımıyla huzur toplantısının düzenlendiği bildirildi.
Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, genel güvenliğe ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla 15 mahalle muhtarının katıldığı huzur toplantısının organize edildiği belirtildi.
Açıklamada, muhtarların istek ve taleplerinin dinlendiği ifade edilerek,"Diğer kurumları ilgilendiren hususlarla ilgili olarak çözüm noktasında ilgili birimlerle koordinasyon yapılarak sorun ve şikayetlerin giderileceği anlatılmıştır." denildi.
Emniyet Müdürlüğü,Giresun,Huzur