20 Kasım 2018, 10:41
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Giresun'da Huzur Toplantısı

Giresun

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarların katılımıyla huzur toplantısının düzenlendiği bildirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarların katılımıyla huzur toplantısının düzenlendiği bildirildi.

Emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, genel güvenliğe ilişkin yürütülecek hizmetlere toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğe ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla 15 mahalle muhtarının katıldığı huzur toplantısının organize edildiği belirtildi.

Açıklamada, muhtarların istek ve taleplerinin dinlendiği ifade edilerek,"Diğer kurumları ilgilendiren hususlarla ilgili olarak çözüm noktasında ilgili birimlerle koordinasyon yapılarak sorun ve şikayetlerin giderileceği anlatılmıştır." denildi. Emniyet Müdürlüğü,Giresun,Huzur
20 Kasım 2018 Salı 10:41