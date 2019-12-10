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Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı.

10.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:50Giresun'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

'da iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Eker yönetimindeki 34 ZH 0126 plakalı araç karşı yönden gelen Osman Aras yönetimindeki 28 AAR 405 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Remzi Eker, Osman Aras ile araçlarda bulunan Mustafa Eker, Ayşe Aras ve Elisa Aras yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 tarafında Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)


Giresun, Akköy, Güncel

Kaynak: İHA

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