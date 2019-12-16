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Giresun'da jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yayla ve köy yollarında 14-15 Aralık tarihlerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

16.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:26Giresun'da jandarmadan asayiş ve trafik uygulaması
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yayla ve köy yollarında 14-15 tarihlerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.
İl genelinde eş zamanlı yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise, 698 araç ve sürücü kontrol edilirken, çeşitli suçlardan 15 bin 93 lira idari para cezası tatbik edildi.
Alkollü araç kullanan 10 sürücünün ise ehliyetleri geri alınırken, haklarında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek sucundan adli soruşturma başlatıldı.

Giresun, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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