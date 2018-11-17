Giresun'da Kar Küreme Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Giresun
'un Yağlıdere
ilçesi ile Alucra
ilçesini bağlayan Kurtbeli Geçidi'nde kar küreme aracı uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası kar temizleme çalışması yapan kar küreme aracı Kurtbeli Geçidi'nde uçuruma yuvarlandı. Kazada küreme aracında bulunan 2 kişinin araç içinde sıkıştığı öğrenilirken, gönüllü AKUT ekipleri ise olay yerine sevk edildi.
AKUT Giresun Şubesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada "Ekibimiz Giresun Alucra Yağlıdere ilçelerinin birleştiği Kurtbeli Yaylası eteklerinde uçuruma yuvarlanan kar küreme aracında sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için 5 gönüllüsü ile operasyona çıkmıştır" denildi. - GİRESUN
Alucra,Yağlıdere,Giresun
17 Kasım 2018 Cumartesi 22:52