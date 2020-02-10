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Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 57 hastaya müdahale edildi

Giresun'da 112 Acil Sağlık ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışında 57 hastaya müdahale etti.

10.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:08Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 57 hastaya müdahale edildi
'da 112 Acil Sağlık ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışında 57 hastaya müdahale etti.
Sağlık ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde hastalara ulaşmak için yoğun çaba gösteriyor.
Ekipler, cumartesi ve pazar günü, Giresun merkezde 1, Tirebolu'da 13, Espiye'de 7, Dereli'de 7, Görele'de 6, 'de 5, Bulancak'ta 4, Eynesil'de 4, Çanakçı'da 3, 'te 2 ile Keşap, Piraziz, Güce, Şebinkarahisar ve Alucra'da birer hastaya müdahale etti.
Bazı ilçelerde İl Özel İdaresi iş makinelerinin de destek verdiği operasyonlarda hastalara ulaşılarak en yakın sağlık birimlerine nakilleri sağlandı.

Doğankent, Yağlıdere, Giresun, Güncel

Kaynak: AA

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