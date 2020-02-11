Haberler » Güncel » Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı - Haber

Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı

Giresun'un Görele ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan evlerdeki 2 hasta, hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:45Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan hastalar kurtarıldı
'un ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan evlerdeki 2 hasta, hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin ile İsmailbeyli köylerinde kar ve tipi nedeniyle iki hastaya ulaşmakta zorluk yaşayan 112 Acil Sağlık ekipleri, İl Özel İdaresinden yardım istedi.
İş makineleri ile ekipler, Esneyurt köyündeki hastaya 4, İsmailbeyli köyündeki hastaya da 8 saat süren çalışmalar sonucu ulaşımın sağlandığı yolları açtı.
Ambulanslarla evlerinden alınan hastalar, Görele Op. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Esenyurt, Giresun, Görele, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:30:31