Giresun'da Kar Yağışı Yüksek Kesimlerde Etkili Oldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:44

Giresun'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sahil kesimde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yer yer 10 santime kadar çıkan kar kalınlığı görülürken Giresun Valiliği yağışlar için uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz kıyı illerimizde beklentilere uygun olarak son 24 saat içerisinde metrekareye 25 ila 50 kg arasında yağışlar meydana geldi. Yağmur ve sağanak 1200 metre üzeri rakımda karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana gelen yağışların zaman zaman etkisini artırarak devam edeceği ve yağış toplamının metrekarede 100 kg ulaşılacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara sel, su baskını, heyelan ve yüksek kesimlerde kardan dolayı buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - GİRESUN