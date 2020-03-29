Giresun'da Karadikmen köyü karantinaya alındı
Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
29.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:50
Giresun 'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Karadikmen köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamoluk ilçesinin Karadikmen köyünde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA