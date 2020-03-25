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Giresun'da karaya vuran tekneyi Samsun'dan çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Giresun'da karaya vuran tekneyi Samsun'dan çaldığı iddia edilen Özbekistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.

25.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:28
Giresun'da karaya vuran tekneyi Samsun'dan çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Giresun 'da karaya vuran tekneyi Samsun 'dan çaldığı iddia edilen Özbekistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Giresun'un Piraziz ilçesi Maden Mahallesi mevkisinde karaya vurmuş salyangoz avcılığında kullanılan tekneyi fark etti.
Jandarma ve polis ekiplerince yapılan araştırmada teknenin çalıntı olduğu belirlenirken, teknenin yanında bulunan Özbekistan uyruklu İ.H. gözaltına alındı.
Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının tekneyi Samsun'un Çarşamba ilçesinde çaldığı, Piraziz açıklarında teknenin arıza yapması nedeniyle karaya vurduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Özbekistan, Piraziz, Giresun, Samsun, Güncel

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