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Giresun'da karlar eridi; taşan ırmağın suyu yolu kapattı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle taşan Pazarsuyu Irmağı, Bulancak-Kovanlık karayolunu ulaşıma kapattı.

12.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:16
Giresun'da karlar eridi; taşan ırmağın suyu yolu kapattı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle taşan Pazarsuyu Irmağı, Bulancak- Kovanlık karayolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Doğu Karadeniz'de havaların ısınmaya başlamasıyla yüksek yerleşim yerlerinde karlar erimeye başladı. Giresun 'un Bulancak ilçesine bağlı Alibeyköy köyünden geçen Pazarsuyu Irmağı, eriyen kar suları nedeniyle taştı. Bulancak-Kovanlık karayolunun bir bölümü çöktü, yol ulaşıma kapandı. 2, 5 ay önce de heyelanın yaşandığı alanda istinat duvarı çöken yolun onarımı için çalışma başlatıldı. Bulancak-Kovanlık yolunda ise ulaşım Alibeyköy köyünden sağlanıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kovanlık, Bulancak, Giresun, Güncel

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