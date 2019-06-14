14.06.2019 14:00
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Giresun'da karne heyecanı

Giresun

Giresun'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 69 bin öğrenci karne heyecanını yaşadı.

Giresun'da, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle yaklaşık 69 bin öğrenci karne heyecanını yaşadı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, merkezde 19 Eylül İlkokulunu ziyaret etti.
Sınıfları gezen Sarıfakıoğulları, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Giresun'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 376 okulda 5 bin 754 öğretmenin görev yaptığını söyledi.
Vali Sarıfakıoğulları, bugün okul öncesinde 7 bin 512, ilkokullarda 18 bin 546, ortaokullarda 21 bin 33 ve liselerde de 21 bin 813 olmak üzere toplam 68 bin 904 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını kaydetti.
Kaynak: AA
eylül, er, giresun, Güncel

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