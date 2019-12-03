Haberler » Güncel » Giresun'da kış lastiği denetimi - Haber

Giresun'da kış lastiği denetimi

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma ekipleri Giresun'da 15 ilçede eş zamanlı denetim yaptı.

03.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:14Giresun'da kış lastiği denetimi
genelinde 1 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında jandarma ekipleri 'da 15 ilçede eş zamanlı denetim yaptı.

Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulama 15 ilçede jandarma trafik timi ile gerçekleştirildi. Yapılan uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla eş zamanlı olarak yapılan kış lastiği uygulaması düzenlendiği kaydedildi. Denetimlerde sürücüler kış lastiği takmaları konusunda uyarılar yapılırken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Özellikle okul servis araçlarının kurala uygunluğu denetlenirken, denetimlerin il ve ilçe genelinde kış boyunca devam edeceği öğrenildi. - GİRESUN

Jandarma, Giresun, Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:36:20