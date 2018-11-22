Giresun'da Kış Turizmi

Giresun
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç
, eşsiz doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun yaylalarının kış turizmi içinde önemli bir merkez haline gelebileceğini söyledi.
Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış turizminin sadece kayak, kızak gibi sportif etkinlikler olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.
Giresun'da bulunan yaylaların yaz ve bahar dönemlerinde olduğu gibi kışın da insanlara eşsiz doğal manzaralar sunduğuna işaret eden Genç, "Foto safariler, günübirlik doğa yürüyüşü etkinliklerinin yanı sıra ekoturizm de gerçekleştirilebilir. Yine at, kızak, motosiklet ve ATV safari turları turizm aktivitelerinin içerisine eklenebilir." dedi.
Genç, Giresun'un yılın 12 ayı turizm yapılabilecek ender yörelerden birisi olduğunu kaydederek, eşsiz doğal güzelliği ve temiz havasıyla yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun yaylalarının kış turizminde de önemli bir merkez haline gelebileceğini ifade etti.
Fakülte olarak Giresun'da kış turizminin gelişimi için Erzurum Palandöken Kayak Merkezi
ile ortak çalışma yapmayı planladıklarına dikkati çeken Genç, şunları söyledi:
"Fakültede verilecek eğitimlerden biri de kış turizmi üzerine olacak. Bu alanda da ilimize yakınlığından dolayı Palandöken Kayak Merkezi ile işbirliği yapmayı hedefliyoruz.
Bugün Palandöken sadece Türkiye
değil, dünyanın önemli merkezlerinden birisi. Burada bulunan tesisler ile diğer işletmelerin bilgi, birikimleri ile deneyimlerinden yararlanarak Giresun'da kış turizmine katkı sunmayı istiyoruz."
Genç,Giresun
22 Kasım 2018 Perşembe 13:35