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Giresun'da koronavirüs tedbirleri

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda halk pazarının iki hafta süreyle kapatıldığını bildirdi.

30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Giresun'da koronavirüs tedbirleri
Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda halk pazarının iki hafta süreyle kapatıldığını bildirdi.
Tengir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte salı günleri halk pazarı kurulduğunu belirtti.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsle (Kovid-19 ) mücadele kapsamında pazarla ilgili kapatma kararı alındığını ifade eden Tengir, "Özellikle bölgeye hitap etmesi kent içi ve dışında trafik akışının fazla olmasına sebep vereceği için kurul kararı ile iki hafta süreyle kapatılmıştır." dedi.
Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla belediye personeli arasında bağış kampanyası başlattıklarını bildirdi.
Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin bir aylık maaşını, birim amirlerinin de maaşlarından biner lirayı sosyal yardım fonuna bağışladıklarını belirtti.
Tüm belediye personelinin de kampanyaya katkı sunacağını ifade eden Yakar, şunları kaydetti:
"Bugünlerde şüphesiz, paylaşmanın ve dayanışmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Toplum olarak birbirimize ve devlete destek olmalı, verilen mücadelenin yanında yer almalıyız. Bu mücadelede şahsım olarak benim de bir katkım olsun istedim ve bir aylık maaşımı bağışlama kararı aldım. Çalışma arkadaşlarım da fedakarlık göstereceklerini belirterek destek verdiler."
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Kaynak: AA

Etiketler: Şebinkarahisar, Güncel
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