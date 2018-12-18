Giresun'da Köydes Projeleri

Giresun
'da 2018 yılı için planlanan KÖYDES projelerinin yüzde 93'ünün tamamlandığı bildirildi.
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Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapılan toplantıda, KÖYDES projeleri için 2018 yılında Giresun'a 51 milyon 480 bin 768 lira ödenek geldiği belirtildi.
Açıklamada, ödeneğin 38 milyon 317 bin 766 liranın köy yollarına, 7 milyon 124 bin 404 liranın da içme suyu yatırımlarına aktarıldığı ifade edilerek, ödeneğin 48 milyon 82 bin 784 liranın projelere harcandığı kaydedildi.
Yıl içerisinde 857 projenin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Bunlardan 729'u yüzde 93 tamamlandı. 104'ü devam etmekte, biri ihale aşamasında. Projelerden ikisine henüz başlanamazken, 21'i ise iptal edildi." denildi.
Yapılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde yaklaşık bin 300 kilometre yol ile 41 bin 73 nüfusun yararlanacağı 292 üniteye içme suyu hizmeti götürüldüğü aktarıldı.
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Kaynak: AA